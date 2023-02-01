Sulu kar ve dolu yağışı Finike'yi beyaza bürüdü | Video
Antalya'nın Finike ilçesinde sulu kar ve dolu yağışı görüldü. Kısa süren yağış nedeniyle sahil kısmıyla kentteki bazı noktalar beyaza büründü.
Finike- Demre karayolundaki yağış ise sürücülere zor anlar yaşattı. Bir otomobil sürücüsü kayan aracının kontrolünü kaybedip, kamyona çarptı. Yağış nedeniyle trafikte kısa süreli aksama yaşandı. İlçe merkezine en son 2015 yılında kar yağdığını belirtti.
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