Sulu kar ve dolu yağışı Finike'yi beyaza bürüdü | Video 01.02.2023 | 14:38 Antalya'nın Finike ilçesinde sulu kar ve dolu yağışı görüldü. Kısa süren yağış nedeniyle sahil kısmıyla kentteki bazı noktalar beyaza büründü. VİDEO DEVAM EDİYOR

Finike merkezde saat 08.00 sıralarında sulu kar, ardından da dolu etkili oldu. Sulu kar ve dolu, sahil ve bazı mahallelerde görüldü. Araçların üstü ve sokaklar ile sahil beyaza büründü. Yağış yaklaşık 2 saat sonra etkisini kaybederken, bazı vatandaşlar sahilin beyaz görünümüyle hatıra fotoğrafı çekti.Finike- Demre karayolundaki yağış ise sürücülere zor anlar yaşattı. Bir otomobil sürücüsü kayan aracının kontrolünü kaybedip, kamyona çarptı. Yağış nedeniyle trafikte kısa süreli aksama yaşandı. İlçe merkezine en son 2015 yılında kar yağdığını belirtti.