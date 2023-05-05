Talaş yüklü tır devrildi, yol 2 saat ulaşıma kapatıldı | Video
Odun talaşı yüklü tırın kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazası sebebi ile Afyonkarahisar-Kütahya karayolu yaklaşık 2 saat ulaşıma kapalı kaldı.
Polis ve jandarma ekipleri ise karayolunda herhangi bir olumsuzluk yaşanması için yoğun uğraş verdi. Kazayı yara almadan atlatan tır sürücüsü L.D., ise olayın ardından yaptığı açıklamada, "Afyon'a doğru geliyordum, ufak bir çamur vardı. fark edemedim ve kaymaya başladı. Önce taşa vurdum sonra dorse döndü ve devrildi" dedi. Olayın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.
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