Talaş yüklü tır devrildi, yol 2 saat ulaşıma kapatıldı | Video 05.05.2023 | 16:15 Odun talaşı yüklü tırın kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazası sebebi ile Afyonkarahisar-Kütahya karayolu yaklaşık 2 saat ulaşıma kapalı kaldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, Bayramgazi köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, L.D. yönetimindeki tır, yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Savrula tır ardından yol ortasına devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, dorsedeki tonlarca odun talaşı ise yola savruldu. Kazanın ardından Afyonkarahisar-Kütahya karayolu etrafa saçılan talaştan dolayı trafiğe kapandı. Karayolu daha sonra talaşın kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.Polis ve jandarma ekipleri ise karayolunda herhangi bir olumsuzluk yaşanması için yoğun uğraş verdi. Kazayı yara almadan atlatan tır sürücüsü L.D., ise olayın ardından yaptığı açıklamada, "Afyon'a doğru geliyordum, ufak bir çamur vardı. fark edemedim ve kaymaya başladı. Önce taşa vurdum sonra dorse döndü ve devrildi" dedi. Olayın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.