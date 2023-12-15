Tam 62 yıl öncesine ait! İşte İngiliz gezginin İstanbul'da çektiği piknik görüntüleri | Video

İngiliz gezginin 62 yıl önce İstanbul Adalar'da çektiği piknik görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde Türklerin piknik anlayışlarını yorumlayan İngiliz gezgin, "Burada herkes en sevdiği şeyi yaparak pikniğin tadını çıkarıyor. Piknikçilerin yarısı zamanını bir topun peşinde koşmakla geçiriyor. Diğer yarısı ise zamanını boşa harcayarak, uyuyarak ve sallanarak geçiriyor." ifadelerini kullandı. İngiliz gezginin 1961 yılında çektiği o görüntüler izlenme rekoru kırdı.