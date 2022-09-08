Tartıştığı kişileri evinin önünde görünce dehşet saçtı: 2 ölü, 3 yaralı | Video

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Konya bir şahıs oğluyla birlikte trafikte tartıştığı kişileri evinin önünde görünce dehşet saçtı. Araçlara rastgele ateş açan şahıs 5 kişiyi yaraladı. Yaralılardan 2'si hayatını kaybederken, baba ve oğulun emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Öte yandan, olayın şüphelisi Rıfat Y. ile oğlu Mustafa Y., emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.