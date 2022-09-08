Video Yaşam Tartıştığı kişileri evinin önünde görünce dehşet saçtı: 2 ölü, 3 yaralı | Video
Tartıştığı kişileri evinin önünde görünce dehşet saçtı: 2 ölü, 3 yaralı | Video

Tartıştığı kişileri evinin önünde görünce dehşet saçtı: 2 ölü, 3 yaralı | Video

08.09.2022 | 09:46

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Konya bir şahıs oğluyla birlikte trafikte tartıştığı kişileri evinin önünde görünce dehşet saçtı. Araçlara rastgele ateş açan şahıs 5 kişiyi yaraladı. Yaralılardan 2'si hayatını kaybederken, baba ve oğulun emniyetteki işlemleri devam ediyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, saat 18.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Aydoğdu Mahallesi Altınbilezik Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Meram ilçesinde Rıfat Y., (59) trafikte tartıştığı kişilerin aracını kendi evinin önünde fark etmesi üzerine iki otomobile ateş açtı. Açılan ateş sonucu Şükrü Çetin, Ali Ç., Bekir Ç., Yasin Ç., ve Ahmet Çetin yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Şükrü Çetin, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesinde, Ahmet Çetin ise tedavi gördüğü Konya Numune Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralanan Ali Ç., Bekir Ç., Yasin Ç.'nin ise tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan, olayın şüphelisi Rıfat Y. ile oğlu Mustafa Y., emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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