Tekirdağ'da İmamın motosikletinin çalındığı anlar kameralara böyle yansıdı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:29
00:38
05:53
00:35
Hızla geldi, motosiklete böyle vurdu | Video 26.07.2021 | 16:48
00:24
Otoparkta drift yapan sürücü güvenlik kameralarına yakalandı | Video 26.07.2021 | 16:38
04:20
Van'da AFAD öncülüğünde deprem tatbikatı 26.07.2021 | 15:13
00:24
Ezilmekten son anda böyle kurtuldu | Video 26.07.2021 | 15:05
04:34
05:59
Minibüsle çarpıp hakaret ettiler, zorla başörtüsünü çıkardılar | Video 26.07.2021 | 14:02
04:57
00:39
01:24
03:34
00:43
Marmaris’te zeytinyağı kutusundan esrar çıktı | Video 26.07.2021 | 13:23
03:21
Zonguldak'ta otomobille ve hafif ticari araç çarpıştı, 2 yaralı 26.07.2021 | 08:36
01:25
04:23
TIR'daki 3 tonluk çelik sac makarası otomobile çarptı: 1 ölü 26.07.2021 | 09:54
02:34
Güvercinlerine saldıran köpeğini öldürdü 26.07.2021 | 11:40
02:25
05:18
Antalya'da Işın Karaca konserinde sahnede evlilik teklifi! 26.07.2021 | 11:40
Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'da yaşanan motosiklet hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı. Yüzlerini kapüşonla gizleyen iki şüpheli cami imamının motosikletini çalarak kayıplara karıştı.
Edinilen bilgilere göre olay Süleymanpaşa ilçesi Çiftlikönü Mahallesi'nde yaşandı. Çiftlikönü Mahallesi Otogar Camii İmam Hatibi Mesut Sezgin'e ait 59 KS 858 plakalı motosiklet Fırat Sokak üzerinde park halindeyken çalındı.
İki şüphelinin yanlarında getirdikleri aletlerle motosikletin kilidini açarak yaptıkları hırsızlık güvenlik kameralarına an be an yansıdı. Polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.