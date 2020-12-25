Video Yaşam Tekirdağ'da sır gibi olay... Yol ortasına terk edilen iş makinesinde kurşun izlerine rastlandı | Video

Tekirdağ'da sır gibi olay... Yol ortasına terk edilen iş makinesinde kurşun izlerine rastlandı | Video

Tekirdağ'da sır gibi olay... Yol ortasına terk edilen iş makinesinde kurşun izlerine rastlandı | Video
25.12.2020 | 08:22

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul Kağıthane'de kuyumcuda bıçaklı soyguncu dehşeti | Video 01:02
İstanbul Kağıthane'de kuyumcuda bıçaklı soyguncu dehşeti | Video 25.12.2020 | 11:20
Bakan Dönmez duyurdu: İlk defa üretimine başlıyoruz | Video 01:00
Bakan Dönmez duyurdu: İlk defa üretimine başlıyoruz | Video 25.12.2020 | 11:19
Cepçi kadın hırsızlar! Saniyeler içince alıp kaçtılar | Video 00:21
Cepçi kadın hırsızlar! Saniyeler içince alıp kaçtılar | Video 25.12.2020 | 10:55
Müge Anlı canlı yayın izle: 25 Aralık 2020 Cuma atv izle! Müge Anlı'da cinayet itirafı çağrısı 'Hem canını hem malını...' | Video 11:33
Müge Anlı canlı yayın izle: 25 Aralık 2020 Cuma atv izle! Müge Anlı'da cinayet itirafı çağrısı 'Hem canını hem malını...' | Video 25.12.2020 | 10:42
Nehre düşen karacayı kurtarmak için gözünü kırpmadan suya atladı 01:53
Nehre düşen karacayı kurtarmak için gözünü kırpmadan suya atladı 25.12.2020 | 10:31
İstanbul Sarıyer'de yürekleri ısıtan görüntü | Video 00:35
İstanbul Sarıyer'de yürekleri ısıtan görüntü | Video 25.12.2020 | 10:25
Süt ürünlerinde 'Şeytanın aklına gelmeyecek' hileler! Ciddi sağlık problemlerine neden oluyor | Video 08:42
Süt ürünlerinde 'Şeytanın aklına gelmeyecek' hileler! Ciddi sağlık problemlerine neden oluyor | Video 25.12.2020 | 10:20
Başkent'te yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu | Video 00:51
Başkent'te yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu | Video 25.12.2020 | 10:08
Marketin vitrinindeki cep telefonunu böyle çaldı | Video 01:25
Marketin vitrinindeki cep telefonunu böyle çaldı | Video 25.12.2020 | 10:17
DEAŞ ve HTŞ Üyeleri çifte operasyonda böyle yakalandı! Eş zamanlı basıldılar | Video 01:15
DEAŞ ve HTŞ Üyeleri çifte operasyonda böyle yakalandı! Eş zamanlı basıldılar | Video 25.12.2020 | 10:16
Ankara'daki sahte alkol operasyonunda bazanın altında yakalandılar | Video 02:44
Ankara'daki sahte alkol operasyonunda bazanın altında yakalandılar | Video 25.12.2020 | 10:03
İstanbul’da 7 ilçede El Kaide ve DEAŞ’a yönelik operasyon | Video 00:53
İstanbul’da 7 ilçede El Kaide ve DEAŞ’a yönelik operasyon | Video 25.12.2020 | 10:05
İstanbul İstiklal Caddesi’nde gün batımı hayran bıraktı | Video 02:25
İstanbul İstiklal Caddesi’nde gün batımı hayran bıraktı | Video 25.12.2020 | 10:03
Bıçakladılar! “Kendi kendilerini bıçakladılar” dediler! Dehşet anları kamera görüntülerine böyle yansıdı | Video 02:52
Bıçakladılar! “Kendi kendilerini bıçakladılar” dediler! Dehşet anları kamera görüntülerine böyle yansıdı | Video 25.12.2020 | 09:39
Muş'ta kadınların saç koparan feci sokak kavgası kamerada | Video 04:16
Muş'ta kadınların saç koparan feci sokak kavgası kamerada | Video 25.12.2020 | 09:40
Ankara'daki yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı | Video 06:01
Ankara'daki yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı | Video 25.12.2020 | 09:31
2 kez kalbi duran hasta korona virüsü yendi | Video 03:09
2 kez kalbi duran hasta korona virüsü yendi | Video 25.12.2020 | 09:20
Bursa'da kısıtlamada kavga ihbarına giden polisler şok oldu | Video 02:13
Bursa'da kısıtlamada kavga ihbarına giden polisler şok oldu | Video 25.12.2020 | 09:20
Adıyaman'daki patlama sesi polis ekiplerini alarma geçirdi | Video 02:01
Adıyaman'daki patlama sesi polis ekiplerini alarma geçirdi | Video 25.12.2020 | 08:26
Tekirdağ'da sır gibi olay... Yol ortasına terk edilen iş makinesinde kurşun izlerine rastlandı | Video 02:49
Tekirdağ'da sır gibi olay... Yol ortasına terk edilen iş makinesinde kurşun izlerine rastlandı | Video 25.12.2020 | 08:22

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yol ortasına terk edilmiş vaziyette bırakılan iş makinesinin kabininde kurşun izlerine rastlandı. İş makinesi yakınında da boş mermi fişekleri bulundu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Akıl almaz olay, Malkara - Şahin yolu üzeri Gürgen bayırı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol ortasında park halinde bulunan bir iş makinesinin trafiği tehlikeye düşürdüğü yönünde yapılan ihbar üzerine Malkara jandarma ekipleri harekete geçti. Yokuşa çıkarken yola yağ akıttığı öne sürülen iş makinesinin kabininde çok sayıda kurşun izine rastlandı. Kepçeye yakın mesafede yol üzerinde de 2 adet boş mermi fişeği bulundu.


"İş makinesinden dumanlar yükseliyordu"
Seyir halindeyken yol ortasında duran iş makinesine çarpmamak için bir anda frene bastığını ve kaza tehlikesi atlattığını ifade eden Mustafa Avcı, "Yolda bir anda önüme iş makinesi çıktı. Farları sönük vaziyette ve yoğun bir şekilde duman yükseliyordu. Çarpmamak için hemen frene bastım. Yolda kaza riski yaşattığı ve etrafında operatörün olmadığını fark edince jandarma ekiplerine haber verdim. Daha sonra iş makinesi yakınında yolda boş mermi kovanları olduğunu fark ettim" diye konuştu.


Olayı aydınlatmak için çalışma başlatan Malkara İlçe Jandarma ekipleri, iş makinesinin kime ait olduğunu araştırıyor.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA