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OTOMATİK OYNAT
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Uyuşturucu sattığını iddia ederek öldüresiye dövdüler | Video 18.08.2022 | 10:39
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Sahte ilanla otomobilini satışa çıkardılar | Video 18.08.2022 | 10:40
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Tekme tokat kavga ettiler, polisi görünce kaçtılar | Video 18.08.2022 | 12:04
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Elazığ'da, depoda 800 kilo bozuk et ele geçirildi | Video 18.08.2022 | 11:49
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Telefon bataryası elinde patladı; o anlar kamerada | Video 18.08.2022 | 12:14
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Kağıthane'de açık pencere hırsızı binaya böyle tırmandı | Video 18.08.2022 | 11:48
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Aygır Gölü efsanesi gibi güzelliğiyle de dikkat çekiyor | Video 18.08.2022 | 11:52
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Arnavutköy’de küçük çocuğun alet edildiği hırsızlık kamerada | Video 18.08.2022 | 10:51
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Polisten kaçan motosikletli kamyonete çarpınca yakayı ele verdi | Video 18.08.2022 | 10:51
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Adana'da 20 kilo 736 gram esrar ele geçirildi | Video 18.08.2022 | 10:41
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Küçükçekmece’de internet kafede oturan gence silahlı saldırı | Video 18.08.2022 | 10:33
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Yol kapatan magandalar gözaltına alındı | Video 18.08.2022 | 10:19
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Adana’da geri dönüşüm fabrikasında yangın | Video 18.08.2022 | 08:22
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Ankara’da 2 grup arasındaki kavga kameralara yansıdı | Video 18.08.2022 | 08:22
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Kontrolden çıkan otomobil demir bariyerlere çarptı | Video 18.08.2022 | 08:22
İZMİT'te kalabalık grup, bilinmeyen nedenle tekme tokat kavga etti. Devriye gezen polis ekibini gören gençler, olay yerinden kaçtı.