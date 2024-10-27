TEM Otoyolu'nda motosiklet kazası: 2 ölü | Video
TEM Otoyolu'nda gece saatlerinde kontrolünü kaybeden bir motosikletin kaza yapması sonucu motosiklette bulunan 2 kişi hayatını kaybetti. Kazada ölen şahısların üzerlerinden kimlik çıkmadı.
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