Tıp Merkezinde korkunç olay! Burun estetiği olan genç kız hayatını kaybetti | Video
İstanbul Beylikdüzü’nde özel bir tıp merkezinde burun estetiği olan güvenlik görevlisi Seher Kılıççı isimli genç kız hayatını kaybetti. Genç kızın yakınları ameliyatında ihmal olduğunu iddia ederken polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Olay, dün Yakuplu Mahallesi'nde bulunan bir özel hastanede yaşandı. 26 yaşındaki üniversite mezunu güvenlik görevlisi Seher Kılıççı, burun estetiği ameliyatına girdi. Ameliyat sonrası komplikasyon geliştiği iddia edilen Kılıççı bir daha uyandırılamadı. Kılıççı buradan başka hastaneye sevk edilirken ambulansta da öldüğü iddia edildi. Yaşanan olay sonrası ailenin şikayetçi olduğu öğrenildi. Kılıççı'nın cenazesi bugün Silivri Zeki Çevik Camii'nde kılınan namazın ardından son yolcuğuna uğurlandı. Kılıççı'nın tabutun üstüne ise gelinlik konulması ise görenleri yüreklerini dağladı.
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