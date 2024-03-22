Tır ile servis minibüsü çarpıştığı kaza kamerada | Video 22.03.2024 | 11:51 Bursa’nın İznik ilçesinde tır ile servis minibüsü çarpıştı. Kazada, 5 kişi yaralandı. Kaza anı ise tır sürücüsünün kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, İznik ilçesi İznik-Orhangazi Yolu Boyalıca mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 77 ABY 036 plakalı servis minibüsü, karşı şeritten gelen 06 CKC 118 plakalı tır ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, tır ile minibüs farklı yerlere savruldu. Kazada 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralıları olay yerinde yaptığı ilk müdahale sonrası İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı