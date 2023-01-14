Tokat’ta tefecilere ‘son vade’ operasyonu: 7 tutuklu
Tokat’ta KOM Şube ekipleri tarafından Erbaa’da ‘Tefecilik, tehdit, nitelikli yağma’ suçlarından 18 olaya karıştıkları tespit edilen 12 şüpheliye yönelik ‘Son Vade’ operasyonu yapıldı. Şüphelilerden 7’si tutuklandı. Operasyonda 15 milyon TL değerinde 89 adet senet ele geçirildi.
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