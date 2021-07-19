Video Yaşam Tosuncuk'un avukatları konuştu: "Bitcoin’i yok, boşanmaya itiraz etmeyecek" | Video

Tosuncuk'un avukatları konuştu: "Bitcoin’i yok, boşanmaya itiraz etmeyecek" | Video

Tosuncuk'un avukatları konuştu:
19.07.2021 | 11:47

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Kurucusu olduğu 'Çiftlik Bank' üzerinden binlerce kişiyi dolandıran 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın’ın avukatları Şehmus Uluç ve Fatih Kuş, DHA’ya konuştu. Mehmet Aydın’ın Bitcoin tesisi ve mal varlığının olmadığını ifade eden Uluç, eşinin boşanma davası açtığını da sonradan öğrendiğini belirterek karara ise itiraz etmeyeceklerini söyledi. Uluç, "Dosyada mağdurların zararı 64 milyon olarak görülüyor. Farklı bir dosyası daha var. Bu durumda zararlar artacaktır. Kendisinin 64 milyonu görüp geldiği gerçeği yansıtmıyor. Asıl amacı zararları gidermek ve zararları giderme gayesiyle şu an burada bulunuyor" dedi. Kuş ise, " Bu dosyalarda yaklaşık 3 bin küsur müşteki var fakat gelecek şikayetlere göre bu sayı artabilir" diye konuştu.

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'Çiftlik Bank' ile 2018 yılında 132 bin 222 kişiden 1 milyar 139 milyon lira toplayarak yurt dışına kaçan ve kırmızı bültenle aranan, 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, Brezilya'nın Sao Paulo kentindeki Türk Konsolosluğu'na giderek, teslim oldu. İade süreci başlayan Aydın, 3 Temmuz'da Türkiye'ye getirildi. 4 günlük gözaltı süresinin ardından adliyeye sevk edilen Aydın, çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

Aydın'ın tutuklanmasının ardından avukatları Şehmus Uluç ile Fatih Kuş, tüm süreci ilk kez Demirören Haber Ajansı'na (DHA) anlattı.

'TESLİM OLMAYA VİDEOYU YAYINLAMADAN 2 HAFTA ÖNCE KARAR VERDİ'
Avukat Şehmus Uluç, müvekkili Mehmet Aydın'ın teslim olma sürecini şöyle anlattı: "Müvekkilimiz Mehmet Aydın, teslim olmadan 2 hafta önce bizi aradı ve teslim olmak istediğini söyledi. Biz de kendisine sürecin nasıl işleyeceğini anlattık. Daha sonra teslim olmadan bir gün önce bize bu videoyu gönderdi. Biz de gönderdiği videoyu kamuoyu ile paylaşarak insanları durumdan haberdar ettik."

'ASIL AMACI ZARARLARI GİDERMEK'
Aydın'ın iddianamedeki 64 milyon liralık mağduriyeti gördükten sonra teslim olmaya karar verdiği yönündeki iddialara da cevap veren Uluç, "Müvekkilimiz hakkında Anadolu Adliyesi 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dosyada mağdurların zararı 64 milyon olarak görülüyor. Farklı bir dosyası daha var. Bu durumda zararlar artacaktır. Kendisinin 64 milyonu görüp geldiği gerçeği yansıtmıyor. Asıl amacı zararları gidermek ve zararları giderme gayesiyle şu an burada bulunuyor" dedi.

'BİTCOİN'İ DE YOK MAL VARLIĞI DA'
Müvekkillerinin mal varlığı ya da Bitcoin hesaplarının olmadığını ifade eden Uluç, firmalarına ise kayyum atandığını belirterek, "Mehmet Aydın'ın kendisine ait mal varlığı ve Bitcoin hesapları olduğu haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Bitcoinleri yok ama sahip olduğu firmaların mal varlıklarının satılması durumunda mağdurların zararları karşılanabilir. O firmalara devlet el koydu ve kayyum atandı" diye konuştu.

'BOŞANDIĞINI BİZDEN DUYDU, İTİRAZ ETMEK İSTEMEDİ'
Müvekkili Mehmet Aydın'ın boşandığını kendisinden öğrendiğini ifade eden Şehmus Uluç, "Müvekkilin boşandığından haberi yoktu. Geçen cuma biz kendisini görmeye gittiğimizde ona bu durumdan söz ettik. Buna itiraz etmememiz yönünde bize talepte bulundu. Boşanmaya itiraz etmeyeceğiz, boşanmak istediğini dile getirdi" dedi.

'28 SANIK, 3 BİN KÜSUR MAĞDUR VAR'
Adli süreçle ilgili bilgi veren Avukat Fatih Kuş ise, Mehmet Aydın ile birlikte 27 sanığın daha yargılandığı davalarda 3 bin küsur mağdur olduğunu fakat bu sayının artabileceğini dile getirdi. Kuş, şöyle konuştu:

"Mehmet Aydın'ın halihazırda Anadolu Adliyesi 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı 2 tane dosyası var. Bir ana dosyası var yine aynı mahkemede ek bir dosya daha açılmış. Şu anda İstanbul Anadolu Adliyesi Başsavcılığı'nda iddianamesi henüz hazırlanmamış bir dosyası daha var. Zaten müvekkilin ilk ifadesi o dosyadan alındı, tutuklama o dosyadan yapıldı. Ağır cezadaki diğer dosyalarda da tutuklanması gerçekleşti. Bu dosyalardan yargılanması devam edecek. Yeni şikayetçilerin olması halinde yeni iddianameler yazılıp ek dosyalar hazırlanarak davalar açılabilir ya da dosya mevcut davayla birleştirilebilir. Biz gerekli savunmayı yapacağız. Zaten Cumhuriyet Başsavcılığı dosyasında şu an gizlilik kararı var. Normalde dosya ilk başladığında 48 sanık vardı. Bu sanıkların bir kısmı tefrik edildi. Dosyada şu an 28 sanık var. Bu dosyalarda yaklaşık 3 bin küsur müşteki var fakat gelecek şikayetlere göre bu sayı artabilir. Neler olacağını zaman bize gösterecek."

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