Trabzon'da 1 kişinin öldüğü feci kaza kamerada | Video

Trabzon’un Araklı ilçesinde bugün meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kaza anı yol kenarındaki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Yalıboyu mevkiinde Trabzon istikametinden Rize istikametine gitmekte olan ve sürücüsü belirlenemeyen otomobil, aynı yönde giden Tolunay Deniz yönetimindeki otomobile çarpması sonucu iki araç birlikte orta refüjü aşarak karşı şeride geçti. Tolunay Deniz yönetimindeki otomobil, bu sırada karşı yönden gelen tıra çarptı. Kazada ağır yaralanan Tolunay Deniz (25) kaldırıldığı Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybederken, kazaya karışan araçlarda bulunan F.D. (21) ile kimliği belirlenemeyen bir kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.