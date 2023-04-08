Video Yaşam Trafik kazasında şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Tansu Çolak son yolculuğuna uğurlandı | Video
Trafik kazasında şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Tansu Çolak son yolculuğuna uğurlandı | Video

Trafik kazasında şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Tansu Çolak son yolculuğuna uğurlandı | Video

08.04.2023 | 13:57

Trafik kazasında şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Tansu Çolak son yolculuğuna uğurlandı...

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