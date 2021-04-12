Video Yaşam TRT EBA TV (12 Nisan 2021 Pazartesi) HAFTA SONU Ders Programı Saatleri! EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders tekrarları yayın saatleri

TRT EBA TV (12 Nisan 2021 Pazartesi) HAFTA SONU Ders Programı Saatleri! EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders tekrarları yayın saatleri

TRT EBA TV (12 Nisan 2021 Pazartesi) HAFTA SONU Ders Programı Saatleri! EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders tekrarları yayın saatleri
12.04.2021 | 06:00

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TRT EBA TV 12 Nisan 2021 Pazartesi HAFTA SONU Ders Programı Saatleri! EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders tekrarları yayın saatleri 00:32
TRT EBA TV (12 Nisan 2021 Pazartesi) HAFTA SONU Ders Programı Saatleri! EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders tekrarları yayın saatleri 12.04.2021 | 06:00
TRT EBA TV izle! 12 Nisan Pazartesi Ortaokul, İlkokul, Lise DERS PROGRAMI | EBA TV ders programı giriş ekranı 00:32
TRT EBA TV izle! (12 Nisan Pazartesi) Ortaokul, İlkokul, Lise DERS PROGRAMI | EBA TV ders programı giriş ekranı 12.04.2021 | 06:00
Sokakta polise yakalanınca 'Virüsüm yok kendimi vururum' dedi! | Video 00:56
Sokakta polise yakalanınca 'Virüsüm yok kendimi vururum' dedi! | Video 11.04.2021 | 21:53
Tunus'tan İstanbul'a gelen uçakta çıkan kavga uçuşu 5 saat aksattı | Video 01:41
Tunus'tan İstanbul'a gelen uçakta çıkan kavga uçuşu 5 saat aksattı | Video 11.04.2021 | 17:24
Binanın 9’uncu katındaki köpeğe seslenen vatandaş: “Ne derdin var intihar etme” | Video 00:29
Binanın 9’uncu katındaki köpeğe seslenen vatandaş: “Ne derdin var intihar etme” | Video 11.04.2021 | 17:05
Öfkeli genç, Rus kadının lüks aracını hurdaya çevirip cep telefonuyla da kaydetti | Video 03:52
Öfkeli genç, Rus kadının lüks aracını hurdaya çevirip cep telefonuyla da kaydetti | Video 11.04.2021 | 16:47
Sokak köpeğine pitbull saldırısı kamerada | Video 03:39
Sokak köpeğine pitbull saldırısı kamerada | Video 11.04.2021 | 16:27
Elden beslenen tilki sosyal medyada fenomen olma yolunda | Video 00:55
Elden beslenen tilki sosyal medyada fenomen olma yolunda | Video 11.04.2021 | 16:14
Sokak ortasında sırayla meydan dayağı kamerada | Video 00:36
Sokak ortasında sırayla meydan dayağı kamerada | Video 11.04.2021 | 16:14
Metroda fasulye ayıklayan teyze vatandaşların ilgi odağı oldu | Video 00:46
Metroda fasulye ayıklayan teyze vatandaşların ilgi odağı oldu | Video 11.04.2021 | 16:14
Küçük çocuk kale direğinin altında böyle kaldı | Video 01:15
Küçük çocuk kale direğinin altında böyle kaldı | Video 11.04.2021 | 15:56
Otomobil üzüm bağına uçtu: 3 ölü. Feci kaza kamerada | Video 00:53
Otomobil üzüm bağına uçtu: 3 ölü. Feci kaza kamerada | Video 11.04.2021 | 14:33
Bilardo partisinde 48 kişiye 166 bin liralık mesafe cezası | Video 00:25
Bilardo partisinde 48 kişiye 166 bin liralık mesafe cezası | Video 11.04.2021 | 14:11
Kapanma saatlerinde müşteri aldılar. 26 kişi 90 bin 194 lira ceza yedi | Video 00:25
Kapanma saatlerinde müşteri aldılar. 26 kişi 90 bin 194 lira ceza yedi | Video 11.04.2021 | 14:02
Kısıtlamaya rağmen toplanıp kumar oynayanlara 84 bin lira ceza | Video 00:53
Kısıtlamaya rağmen toplanıp kumar oynayanlara 84 bin lira ceza | Video 11.04.2021 | 14:02
Jandarma’dan uyuşturucu şebekesine 4 buçuk tonluk darbe | Video 01:43
Jandarma’dan uyuşturucu şebekesine 4 buçuk tonluk darbe | Video 11.04.2021 | 13:53
Doğumunu yaptırdığı kuzuyu pazar çantası ile hastaneye getirdi | Video 03:34
Doğumunu yaptırdığı kuzuyu pazar çantası ile hastaneye getirdi | Video 11.04.2021 | 12:47
Polis haftasında gazi polisin otomobilini çaldılar | Video 04:58
Polis haftasında gazi polisin otomobilini çaldılar | Video 11.04.2021 | 12:15
Sokak ortasında birbirlerine girdiler. Komşuların taşlı sopalı kavgası kamerada | Video 00:31
Sokak ortasında birbirlerine girdiler. Komşuların taşlı sopalı kavgası kamerada | Video 11.04.2021 | 11:56
Polisten kaçan yankesici tepetaklak düşünce yakalandı | Video 00:33
Polisten kaçan yankesici tepetaklak düşünce yakalandı | Video 11.04.2021 | 11:51

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