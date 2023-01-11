TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya 2 yıl 8 ay hapis cezası | Video

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yönelik sözleri gerekçesiyle hakkında 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 7,5 yıla kadar hapis cezası talep edilen Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, aynı suçtan 2 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı ve tahliyesine karar verildi.

TSK'ya yönelik sözleri gerekçesiyle hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde tutuklanarak cezaevine gönderilen TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın 'silahlı terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 1,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Şebnem Korur Fincancı ve taraf avukatları hazır bulundu.Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Fincancı'yı 'silahlı terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanığın tutuklu kaldığı süre ve verilen ceza miktarını da dikkate alarak tahliyesine karar verdi.Ayrıca, sanığa verilen hapis cezasının sonucu olarak Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde yer alan 'seçme seçilme ehliyeti ve vakıf, dernek, sendika, şirket, kooperatif ve siyasi parti tüzel kişiliklerinin yöneticisi veya denetçisi olmak'tan cezasının kesinleşmesinin ardından infazı tamamlanıncaya kadar yoksun bırakılmasına karar verildi.Fincancı'nın cezasının kesinleşmesi halinde infazı tamamlanıncaya kadar 'bir kamu kurumunun veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşunun iznine tabii bir meslek veya sanatı kendi sorumluluğu altında serbest meslek erbabı veya tacir olarak icra etmek'ten de yoksun bırakılmasına da hükmedildi.Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yönelik sözleri gerekçesiyle Türk Tabipleri Birliği (TBB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış ve Fincancı, İstanbul'daki evinde gözaltına alındıktan sonra 27 Ekim 2022'de Ankara Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iddianamede ise şüpheli Fincancı'nın TSK'nın meşru müdafaa çerçevesindeki legal faaliyetleri ile terör örgütünün illegal faaliyetlerini bağdaştırma suretiyle terör örgütü propagandası yaptığı belirtilerek, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 1,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.Öte yandan Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, yaptığı inceleme sonucu hazırlanan iddianameyi kabul etmiş, şüpheli Fincancı'nın ikamet yerinin İstanbul olması da dikkate alınarak dosyanın İstanbul Ağır Ceza Mahkemesince yargılamaya yetkili olduğuna karar verilmişti.Yetkisizlik kararı verilen şüphelinin dosyası ise İstanbul Adalet Sarayı'na ulaşarak İstanbul 24.Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmişti.