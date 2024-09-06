Video Yaşam Tunceli’de baraj gölüne uçan araç kamerada! 4 kişi böyle kurtarıldı...
Tunceli’de baraj gölüne uçan araç kamerada! 4 kişi böyle kurtarıldı...

Tunceli’de baraj gölüne uçan araç kamerada! 4 kişi böyle kurtarıldı...

06.09.2024 | 10:30

Tunceli’de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, Mazgirt köprüsünden Uzunçayır Barajı'na uçtu. Araçta bulunan aynı aileden 4 kişi kurtarıldı.

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Olay sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, içinde aynı aileden 4 kişinin bulunduğu araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Mazgirt köprüsünden Uzunçayır Barajı'na uçtu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, güvenlik güçleri ve AFAD ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan 2 kişi kendi imkanları ile çıkarken, diğer kişiler ise kurtarma botu ile güvenli bölgeye alındı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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