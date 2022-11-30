Video Yaşam Türk lirasını yırtarak paylaşımda bulunan 2 Finlandiyalıya gözaltı | Video
Türk lirasını yırtarak paylaşımda bulunan 2 Finlandiyalıya gözaltı | Video

Türk lirasını yırtarak paylaşımda bulunan 2 Finlandiyalıya gözaltı | Video

30.11.2022 | 08:39

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Ankara Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya platformunda Türk lirasını yırtarak paylaşımda bulunan Mogadişu doğumlu Finlandiya vatandaşı 2 şahsın gözaltına alındığını duyurdu.

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Ankara İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "9.11.2022 günü bir sosyal medya platformunda Türk lirasını yırtarak paylaşımda bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar neticesinde; olayı, Erasmus Programı kapsamında 27.11.2022 tarihinde ülkemize yasal yollardan giriş yapan Mogadişu doğumlu Finlandiya vatandaşı 2 şahsın gerçekleştirdiği tespit edilmiştir. Şahıslar yakalanarak gözaltına alınmış ve haklarında yasal işlem başlatılmıştır" denildi.

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