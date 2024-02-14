Video Yaşam Türkiye Esra Erol’daki bu olayı konuşuyor! Sahte mehdinin yanındaki oğluna kavuştu, gözyaşları sel oldu!
Türkiye Esra Erol’daki bu olayı konuşuyor! Sahte mehdinin yanındaki oğluna kavuştu, gözyaşları sel oldu!

Türkiye Esra Erol’daki bu olayı konuşuyor! Sahte mehdinin yanındaki oğluna kavuştu, gözyaşları sel oldu!

14.02.2024 | 21:12

ATV'de ilgiyle izlenen programlarından Esra Erol'da, bu hafta akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Ünlü sunucu Esra Erol'un sunumuyla ekranlara gelen programa Fatma Olgun isimli bir anne katıldı. Fatma Olgun, kayıp kızı Mevlüde'yi aramak için Esra Erol'dan yardım istedi. Esrarengiz olaylar birbirini izledi. Fatma'nın kızını "mehdi" olduğunu iddia eden sözde hoca Mustafa Çabuk'un kandırdığı ortaya çıktı. Stüdyoya "Sahte Hoca Mustafa" mağdurları akın etti. Bugün ise bir anne Doğan isimli oğluna kavuştu. O anlar Esra Erol canlı yayına damga vurdu. Programda gözyaşları sel oldu. İşte Esra Erol’da programına damga vuran o anlar!

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Türkiye Esra Erol’daki bu olayı konuşuyor! Sahte mehdinin yanındaki oğluna kavuştu, gözyaşları sel oldu! 01:19:11
Türkiye Esra Erol’daki bu olayı konuşuyor! Sahte mehdinin yanındaki oğluna kavuştu, gözyaşları sel oldu! 14.02.2024 | 21:12
Yüksekova’da önce yağmur ardından kar yağışı başladı 03:24
Yüksekova’da önce yağmur ardından kar yağışı başladı 14.02.2024 | 20:21
İliç’te 9 işçinin arandığı heyelan bölgesi havadan görüntülendi | Video 01:36
İliç'te 9 işçinin arandığı heyelan bölgesi havadan görüntülendi | Video 14.02.2024 | 16:55
atv CANLI YAYIN izle: Esra Erol 14 Şubat 2024 Çarşamba atv izle! | Video 05:16
atv CANLI YAYIN izle: Esra Erol 14 Şubat 2024 Çarşamba atv izle! | Video 14.02.2024 | 16:43
Lice’de terör operasyonu: 19 şüpheli yakalandı, çok sayıda silah ele geçirildi | Video 00:59
Lice’de terör operasyonu: 19 şüpheli yakalandı, çok sayıda silah ele geçirildi | Video 14.02.2024 | 16:37
Jandarma Manisa’da zehir tacirlerine göz açtırmıyor: 62 gözaltı | Video 01:03
Jandarma Manisa'da zehir tacirlerine göz açtırmıyor: 62 gözaltı | Video 14.02.2024 | 16:00
Hatalı sollama kazayı beraberinde getirdi, aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 4 yaralı | Video 02:33
Hatalı sollama kazayı beraberinde getirdi, aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 4 yaralı | Video 14.02.2024 | 15:16
Erzincan İliç’te meydana gelen heyelan anından yeni görüntüler ortaya çıktı! | Video 01:28
Erzincan İliç’te meydana gelen heyelan anından yeni görüntüler ortaya çıktı! | Video 14.02.2024 | 15:08
140 bin liralık motosikleti sürükleyerek çalan hırsız kamerada | Video 02:53
140 bin liralık motosikleti sürükleyerek çalan hırsız kamerada | Video 14.02.2024 | 14:32
Sel sularıyla dolu bodrum katta ölümü göze alıp kedisini kurtaran kadın o anları anlattı | Video 05:12
Sel sularıyla dolu bodrum katta ölümü göze alıp kedisini kurtaran kadın o anları anlattı | Video 14.02.2024 | 14:02
Kuzey Marmara Otoyolu’nda ticari taksi gişeye çarptı: 2 ağır yaralı | Video 04:28
Kuzey Marmara Otoyolu'nda ticari taksi gişeye çarptı: 2 ağır yaralı | Video 14.02.2024 | 14:15
Umre ziyareti vaadiyle 21 milyon lira vurgun yapan şüpheli yakalandı | Video 00:10
Umre ziyareti vaadiyle 21 milyon lira vurgun yapan şüpheli yakalandı | Video 14.02.2024 | 13:15
Silahla yaralamadan 2 kişi adliyeye sevk edildi | Video 00:43
Silahla yaralamadan 2 kişi adliyeye sevk edildi | Video 14.02.2024 | 13:14
Sakarya’da 105 adet elektronik sigara ele geçirildi: 1 gözaltı | Video 01:11
Sakarya'da 105 adet elektronik sigara ele geçirildi: 1 gözaltı | Video 14.02.2024 | 13:14
Otoyolda tır alev alev böyle yandı: Otobüsteki yolcular tahliye edildi | Video 00:40
Otoyolda tır alev alev böyle yandı: Otobüsteki yolcular tahliye edildi | Video 14.02.2024 | 13:14
Antalya’da alt geçitte felaketin izi: 1 kişinin cansız bedeni bulundu | Video 01:38
Antalya'da alt geçitte felaketin izi: 1 kişinin cansız bedeni bulundu | Video 14.02.2024 | 11:23
Drone’la tespit edilen kaçak avcı kulübesi yıkıldı | Video 01:05
Drone'la tespit edilen kaçak avcı kulübesi yıkıldı | Video 14.02.2024 | 12:03
Filistin’e destek yürüyüşünden dönen vatandaşa yumruk atan sanık hakim karşısında | Video 05:28
Filistin'e destek yürüyüşünden dönen vatandaşa yumruk atan sanık hakim karşısında | Video 14.02.2024 | 12:03
Bir grup gencin tekme tokat kavgası kamerada | Video 00:50
Bir grup gencin tekme tokat kavgası kamerada | Video 14.02.2024 | 11:23
Tokat’ta 1 kişinin öldüğü kazanın görüntüsü güvenlik kamerasında | Video 02:19
Tokat'ta 1 kişinin öldüğü kazanın görüntüsü güvenlik kamerasında | Video 14.02.2024 | 10:39

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA