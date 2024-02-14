Türkiye Esra Erol’daki bu olayı konuşuyor! Sahte mehdinin yanındaki oğluna kavuştu, gözyaşları sel oldu!
ATV'de ilgiyle izlenen programlarından Esra Erol'da, bu hafta akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Ünlü sunucu Esra Erol'un sunumuyla ekranlara gelen programa Fatma Olgun isimli bir anne katıldı. Fatma Olgun, kayıp kızı Mevlüde'yi aramak için Esra Erol'dan yardım istedi. Esrarengiz olaylar birbirini izledi. Fatma'nın kızını "mehdi" olduğunu iddia eden sözde hoca Mustafa Çabuk'un kandırdığı ortaya çıktı. Stüdyoya "Sahte Hoca Mustafa" mağdurları akın etti. Bugün ise bir anne Doğan isimli oğluna kavuştu. O anlar Esra Erol canlı yayına damga vurdu. Programda gözyaşları sel oldu. İşte Esra Erol’da programına damga vuran o anlar!
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