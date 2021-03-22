Türkiye güncel koronavirüs risk haritası: Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller hangileri, koronavirüs risk haritası değişti! | Video
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Son dakika haberi... Türkiye koronavirüs risk haritası Sağlık Bakanlığı tarafından 2 haftada bir güncelleniyor. Mart ayının başında gerçekleştirilen kabine toplantısında alınan karar neticesinde iller risk gruplarına göre farklı kategorilere ayrıldı. Düşük riskli iller; mavi, Orta riskli iller; Sarı, Yüksek riskli iller; Turuncu, Çok Yüksek riskli iller; Kırmızı renk kodlarına ayrılan illerin durumu, her iki haftada bir güncelleniyor. İlk haritanın paylaşılmasının ardından Türkiye koronavirüs risk haritası değişti mi, riskli iller hangileri gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı.