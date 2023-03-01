Video Yaşam Tuzla İçmeler Köprüsü’nde tır yüklü tır sıkıştı | Video
Tuzla İçmeler Köprüsü’nde tır yüklü tır sıkıştı | Video

Tuzla İçmeler Köprüsü’nde tır yüklü tır sıkıştı | Video

01.03.2023 | 16:45

Tuzla İçmeler Köprüsü’nde tır yüklü olan tır, köprünün altından geçtiği sırada sıkıştı. Kaza nedeniyle oluşan trafik dron ile görüntülendi.

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