Tuzla'da dambıl hırsızları yakalandı | Video

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TUZLA'da çok sayıda hırsızlığa karıştığı belirlenen 3 kişi yakalandı. Şüphelilerin kaçmaya çalıştığı araçta, 43 adet dambıl bulundu.
Tuzla Aydınlı mahallesinde geçtiğimiz cuma günü sabah saatlerinde hırsızlık ihbarı alan polis harekete geçti. Olay yerine giden polis, H.Y., L.E. ve Ö.G.'yü araç ile kaçmaya çalıştıkları sırada suçüstü yakaladı.
Araç yapılan aramalarda 36 adet 10 kilogramlık dambıl, 7 adet farklı ağırlıklarda dambıl, 2 adet çalıntı plaka, demir kesme makası, kıskaç ve farklı renklerde 20 adet kablo ele geçirildi.
Güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi ve yapılan araştırmalar sonucu şüphelilerin, hırsızlığı çalıntı plakalı bir araç ile gerçekleştirdiği görüldü. Çalışmaların devamında şüphelilerin, yaklaşık değerleri 230 bin 750 TL olan elektronik, gıda, inşaat, spor malzemesi olmak üzere 15 adet hırsızlığa karıştıkları tespit edildi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.