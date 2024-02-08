Tuzla'da kontrolden çıkan cip bariyerlere çarptı: 1 ağır yaralı | Video 08.02.2024 | 08:00 100 Karayolu'nda seyir halindeki lüks cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere saplandı. Araç içinde sıkışan sürücü ağır yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, saat 04.30 sıralarında D-100 Karayolu Ankara istikameti İstasyon Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 KZ 1179 plakalı lüks cip, sürücüsünün sebebi bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karayolunun bariyerlerine çarptı. Çarpışma sonucu bariyerlere saplanan cipin sürücüsü araçta sıkışarak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliği alırken araç içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken olay yeri inceleme polisleri kaza yerinde çalışmalar yaptı.

Kaza sırasında cipin motor kısmından giren çelik bariyerler, cipin tavanından çıktı. Kullanılamaz hale gelen cip çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken yol temizleme ekiplerinin çalışmaları sonucu karayolu trafiği normale döndü.