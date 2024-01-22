Uludere'de yılan gibi kıvrılarak ilerleyen yol kartpostallık görüntü oluşturdu | Video
Şırnak'ın Uludere ilçesinde havadan dron ile görüntülenen Uzungeçit virajlı yolu, kıvrılarak ilerleyen yılana benzetiliyor.
Vatandaşlardan Necmettin Üren, kar yağışıyla birlikte güneşin tadını çıkardığı söyledi. Fotoğrafçıların yolu ve dağları çekmek için geldiğini belirten Üren, yerin her mevsim güzel olduğunu ifade etti.
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