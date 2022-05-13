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OTOMATİK OYNAT
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500 metre uzunluğundaki gelin duvağını tarihi mekanlarda sergiledi | Video 13.05.2022 | 13:53
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Bursa’da bir iş merkezinde yangın çıktı | Video 13.05.2022 | 13:57
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SON DAKİKA! Bağcılar'da fabrikada yangını | Video 13.05.2022 | 13:53
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Aracı üzerlerine sürünce darp etmişlerdi! Gözaltına alındılar | Video 13.05.2022 | 13:36
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İkizlere hamile 2 çocuğunun annesini öldüren koca tutuklandı | Video 13.05.2022 | 13:12
02:28
Polis ekiplerinden kedi kurtarma operasyonu | Video 13.05.2022 | 13:04
01:55
Ümraniye’de yanan evden böyle dumanlar yükseldi | Video 13.05.2022 | 13:05
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atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 13 Mayıs 2022 Cuma atv izle! | Video 13.05.2022 | 12:10
01:11
Başından silahla vuruldu, kendi imkanlarıyla hastaneye gitti | Video 13.05.2022 | 12:15
01:54
DEAŞ operasyonunda yakalanan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 13.05.2022 | 12:12
01:59
Motorcu dostu bariyere 1 metre kala ölüme böyle gitmişler | Video 13.05.2022 | 12:07
02:48
Kalaşnikofla yakalanıp, gazeteciye "Seni vurmak için" dediler | Video 13.05.2022 | 12:05
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Uzun namlulu silahlı şahısları polis böyle etkisiz hale getirdi | Video 13.05.2022 | 10:28
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Beyoğlu'nda kardeşlerin "omuz atma" kavgası | Video 13.05.2022 | 11:21
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Beylikdüzü'nde eğlence kavgaya dönüştü | Video 13.05.2022 | 11:17
Ümraniye’de 8 katlı apartmanın 7’nci katında bulunan dairede yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürüldü. Yangın nedeniyle daireden yoğun duman çıktığı anlar kameraya yansıdı.