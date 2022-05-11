Ünlü şarkıcı Edis’ten Bursa'da coşkulu konser | Video

Son zamanların popüler ismi Edis, Bursa Açıkhava Tiyatrosu’nda sevenleri ile bir araya geldi. Anne ve babasının üniversite yıllarında Bursa’da tanıştığını dile getiren şarkıcı, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Edis, yaklaşık 4 aydır Amerika'da yürüttüğü müzik çalışmalarının ardından Türkiye Turnesi çerçevesinde vereceği konserlerde ilk durağı Bursa oldu.

''Hoş geldiniz gönül dostları, şeref verdiniz" diyerek Bursalı hayranlarını selamlayan Edis, danslarıyla ve sahne performansıyla beğeni topladı. Şarkı aralarında seyirci ile sohbet eden Edis, Bursa'nın kendisi için önemli olduğunu dile getirdi. Edis, ''Türkiye turnemizin ilk şehri Bursa oldu. Bize uğurlu geliyorsunuz her seferinde, hep bir şey geliyor başımıza sonrasında. Bursa'yı çok seviyorum. Annemle babamın tanışma şehridir Bursa. üniversitede burada okurken benim oluş sürecim başlamış'' dedi.

Bursalı sevenlerinin açmış olduğu pankartı okuyan ünlü popçu; ''Ne yazıyor orada 'var olma sebebin olan Bursa'mıza hoş geldiniz. Siz var ya delisiniz. Çok güzel zaman geçireceğiz, iyi eğlenceler ''diyerek Bursa Açıkhava Tiyatrosu'nu dolduran binlerce hayranıyla birlikte şarkılarını seslendirdi.