Ünlü şarkıcı Gülşen’in İzmir konseri yine gündeme oturdu! Gülşen şarkısını görevlinin omzuna oturarak söyledi! | Video

Ünlü şarkıcı Gülşen, sadece şarkılarıyla değil, aynı zamanda konserlerde giydiği kıyafetlerle de adından sık sık söz ettirdi. Gülşen dün İzmir’de verdiği konserle yine dikkatleri üzerine topladı. Ünlü şarkıcı, konserde şarkısını seslendirirken görevlinin omzuna oturdu ve şarkısını seslendirmeye devam etti. O anlar ise şarkıcıyı dinlemeye gelenler tarafından kameralara kaydedildi. İşte geceye damga vuran o anlar!