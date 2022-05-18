Ünlü spiker Özlem Sarıkaya Yurt hayatını kaybetti! NTV'den acı paylaşım. Mesai arkadaşı gözyaşlarını tutamadı | Video
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Televizyonun ünlü ekran yüzü Özlem Sarıkaya Yurt'tan acı haber geldi. Bir süredir meme kanseri nedeniyle tedavi gören Özlem Sarıkaya Yurt, hastalığa yenik düştü. Ünlü spiker 39 yaşında yaşamını yitirdi. Uzun süre çalıştığı NTV, Özlem Sarıkaya Yurt'un vefat haberini sunarken mesai arkadaşı Seda Öğretir gözyaşlarını tutamadı.