Uyuşturucu madde ile yakalanan 3 kişi tutuklandı | Video
Adana’da narkotik ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı çalışmalarda yakalanan 1’i kadın 3 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Yüreğir ilçesine bağlı Koza Mahallesi'nde ise Baran A.'yı yakaladı. Yapılan üst taramasında 7 pakette toplam 129,29 gram bonzai ve 145,55 gram bonzai çoğaltımında kullanılan tütün ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı
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