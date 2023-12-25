Video Yaşam Uyuşturucu madde ile yakalanan 3 kişi tutuklandı | Video
Uyuşturucu madde ile yakalanan 3 kişi tutuklandı | Video

Uyuşturucu madde ile yakalanan 3 kişi tutuklandı | Video

25.12.2023 | 09:50

Adana’da narkotik ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı çalışmalarda yakalanan 1’i kadın 3 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılar yönelik yaptığı çalışmalarda Seyhan ilçesine bağlı Tellidere Mahallesinde Murat K., ve Sitem D.'yi yakaladı. Yakalanan şüphelilerin üzerlerinde yapılan arama çalışmasında 11 pakette 99 gram eroin, 14 uyuşturucu hap, 0.53 gram esrar, 0.56 gram bonzai ile 0.74 gram metamfetamin ele geçirdi.

Yüreğir ilçesine bağlı Koza Mahallesi'nde ise Baran A.'yı yakaladı. Yapılan üst taramasında 7 pakette toplam 129,29 gram bonzai ve 145,55 gram bonzai çoğaltımında kullanılan tütün ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Sosyal medyada başlayan 13 bin kilometrelik aşk engel tanımadı | Video 05:48
Sosyal medyada başlayan 13 bin kilometrelik aşk engel tanımadı | Video 25.12.2023 | 09:32
Uyuşturucu madde ile yakalanan 3 kişi tutuklandı | Video 01:11
Uyuşturucu madde ile yakalanan 3 kişi tutuklandı | Video 25.12.2023 | 09:50
Amasya da yolcu otobüsü yoldan çıktı | 6 yaralı 01:19
Amasya da yolcu otobüsü yoldan çıktı | 6 yaralı 25.12.2023 | 09:30
Beylikdüzü’nde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi hayatını kaybetti | Video 05:09
Beylikdüzü'nde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi hayatını kaybetti | Video 25.12.2023 | 09:11
TEM Otoyolu’nda kontrolden çıkan kuruyemiş yüklü tır bariyerlere girdi | Video 02:37
TEM Otoyolu'nda kontrolden çıkan kuruyemiş yüklü tır bariyerlere girdi | Video 25.12.2023 | 05:56
Ağrı’da kepçe uçurumdan düştü: 1 ölü, 2 kayıp | Video 00:22
Ağrı’da kepçe uçurumdan düştü: 1 ölü, 2 kayıp | Video 25.12.2023 | 05:56
Şehit cenazesinde Özgür Özel’e tepki: Özgür dışarı... 00:20
Şehit cenazesinde Özgür Özel'e tepki: "Özgür dışarı..." 24.12.2023 | 21:47
Yine aynı dere yine kimyasal iddiası 00:11
Yine aynı dere yine kimyasal iddiası 24.12.2023 | 18:32
Fırtınadan uçan çatı otoparktaki araçların üstüne düştü | Video 04:30
Fırtınadan uçan çatı otoparktaki araçların üstüne düştü | Video 24.12.2023 | 15:45
Antalya’da feci ölüm: Otomobil çarptıktan sonra üzerinden 2 araç geçti | Video 05:50
Antalya'da feci ölüm: Otomobil çarptıktan sonra üzerinden 2 araç geçti | Video 24.12.2023 | 14:43
Attığı drift 20 bin liraya patladı | Video 00:29
Attığı drift 20 bin liraya patladı | Video 24.12.2023 | 14:43
Şehir hastanesinde doktora yumruklu saldırı | Video 01:26
Şehir hastanesinde doktora yumruklu saldırı | Video 24.12.2023 | 13:04
Konya’daki cinayetin görüntüleri ortaya çıktı | Video 01:54
Konya'daki cinayetin görüntüleri ortaya çıktı | Video 24.12.2023 | 10:12
Polis merkezindeki sevgilisine dürüm içinde uyuşturucu getirdi | Video 01:06
Polis merkezindeki sevgilisine dürüm içinde uyuşturucu getirdi | Video 24.12.2023 | 10:12
Şehit Aslan’ın Şehit olursam diyerek komutanına gönderdiği video duygulandırdı 00:16
Şehit Aslan’ın "Şehit olursam" diyerek komutanına gönderdiği video duygulandırdı 24.12.2023 | 10:42
Ambulansın peşine takılan şahıs, hastane yerine polis merkezine götürüldü | Video 02:00
Ambulansın peşine takılan şahıs, hastane yerine polis merkezine götürüldü | Video 24.12.2023 | 10:12
Çöpten yemek yeme numarası yapan dilenciler yakayı ele verdi | Video 01:40
Çöpten yemek yeme numarası yapan dilenciler yakayı ele verdi | Video 24.12.2023 | 10:12
Yüksekova’da kar kalınlığı 30 santimetreyi buldu, ekipler seferber oldu | Video 01:24
Yüksekova'da kar kalınlığı 30 santimetreyi buldu, ekipler seferber oldu | Video 24.12.2023 | 08:43
Üsküdar’da alkollü sürücü kaza yapınca çekim yapan basın mensuplarına saldırdı | Video 03:25
Üsküdar'da alkollü sürücü kaza yapınca çekim yapan basın mensuplarına saldırdı | Video 24.12.2023 | 08:43
Bakan Yerlikaya: 10 ilde 58 mağara ve sığınak imha edildi | Video 03:52
Bakan Yerlikaya: "10 ilde 58 mağara ve sığınak imha edildi" | Video 24.12.2023 | 08:46

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA