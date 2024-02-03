Video Yaşam Uyuşturucu yapımında kullanılan 88 bin tablet yakalandı | Video
Uyuşturucu yapımında kullanılan 88 bin tablet yakalandı | Video

Uyuşturucu yapımında kullanılan 88 bin tablet yakalandı | Video

03.02.2024 | 13:41

Edirne’de bulunan kapıkule sınır kapısının diğer tarafında Bulgaristan hükümetine ait olan Kaptan Andreevo karakolunun gümrük memurları tarafından, metamfetamin üretiminin öncüsü olan psödoefedrin içeren 88 bin tableti yakalandı.

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Türkiye'den Polonya'ya gitmekte olan yabancı plakalı tır, Bulgar kontrol noktasına geldi. Polonya vatandaşı olan sürücü, taşınan mallara ilişkin düzenli belgeler, paketleme filmi olduğunu belgelerle sunuyor. Araç, X-ray cihazıyla kapsamlı bir gümrük muayenesi için seçildi ve çekicinin ön kısmında olağandışı yoğunluklar fark edildi.

Sonraki fiziksel inceleme sırasında, beyan edilen malların bulunduğu paletlerin altında "Sudafed" ilacını içeren kabarcıklı 11 paketin saklandığı tespit edildi. 88 bin tablet paketi bulundu. Her biri 60 mg psödoefedrin bileşeni içeren toplam 88 bin tablete konuldu.
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