Uyuşturucu yapımında kullanılan 88 bin tablet yakalandı | Video
Edirne’de bulunan kapıkule sınır kapısının diğer tarafında Bulgaristan hükümetine ait olan Kaptan Andreevo karakolunun gümrük memurları tarafından, metamfetamin üretiminin öncüsü olan psödoefedrin içeren 88 bin tableti yakalandı.
Sonraki fiziksel inceleme sırasında, beyan edilen malların bulunduğu paletlerin altında "Sudafed" ilacını içeren kabarcıklı 11 paketin saklandığı tespit edildi. 88 bin tablet paketi bulundu. Her biri 60 mg psödoefedrin bileşeni içeren toplam 88 bin tablete konuldu.
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