Van’ın kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı | Video

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Aralık ayıyla birlikte soğuk havanın etkisini hissettirdiği Van’da, mevsimin ilk karı yağdı.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 6 dereceye kadar düştüğü Van'da kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı. Sabahın erken saatlerinde etkili olan kar yağışı, kısa süre içerisinde kent merkezini beyaza bürüdü.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Van ve Hakkari çevrelerinin öğle saatlerine kadar aralıklı karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı geçmesi beklendiği, gece ve sabah saatlerinde ise buzlanma ve don olayı olacağının tahmin edildiği belirtildi.