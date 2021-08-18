Video Yaşam Vatandaşların selden kaçış anı cep telefonuna yansıdı | Video

Vatandaşların selden kaçış anı cep telefonuna yansıdı | Video

Vatandaşların selden kaçış anı cep telefonuna yansıdı | Video
18.08.2021 | 10:42

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Sel afetinin yaşandığı Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde sel gelmeden önce vatandaşların kaçış anı, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde vatandaşların büyük panik yaşayarak etrafa kaçtıkları görüldü.

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Kastamonu'da 11 Ağustos'ta etkili olan şiddetli yağmur sonrasında meydana gelen sel Abana, Azdavay, Çatalzeytin, Pınarbaşı, Bozkurt, Cide, İnebolu ve Küre ilçelerinde büyük yıkıma neden oldu. Yağış sonrası meydana gelen sel sebebiyle onlarca araç sürüklendi, onlarca iş yeri ve ev sular altında kaldı. Sel felaketini en ağır yaşayan Bozkurt ilçesinde de vatandaşların, sel gelmeden önce kaçış anları cep telefonunun kamerasına yansıdı. Görüntülerde, vatandaşların yapılan ikaz sonrasında büyük panik yaşayarak etrafa koşmaları dikkat çekti.

Araçların ise korna çalarak diğer vatandaşları uyardıkları görüldü. Herkesin birbirini uyararak selin geldiğini ve kaçmaları gerektiği uyarısında bulunuldu. Uyarıyı dikkate alan vatandaşların kaçış görüntüleri ise daha büyük bir facianın önüne geçmiş oldu.

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