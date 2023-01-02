Video Yaşam Vietnam’da 10 yaşındaki çocuk 35 metre derinliğindeki sütunun içine düştü | Video
Vietnam’da 10 yaşındaki çocuk 35 metre derinliğindeki sütunun içine düştü | Video

Vietnam’da 10 yaşındaki çocuk 35 metre derinliğindeki sütunun içine düştü | Video

02.01.2023 | 21:56

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Vietnam’ın Dong Thap eyaletinde 10 yaşındaki bir çocuk, toprağın altına yerleştirilmiş 35 metre derinliğinde beton sütunun içine düştü. Çocuğu kurtarma çalışmaları 2 gündür aralıksız devam ediyor.

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