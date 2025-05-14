Yalova'da 4 araçlı zincirleme trafik kazası: 5 yaralı | Video
Yalova-İzmit kara yolunda 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi hafif şekilde yaralandı.
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