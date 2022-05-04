Video Yaşam Yalova’ya şehit ateşi düştü | Video
Yalova’ya şehit ateşi düştü | Video

Yalova’ya şehit ateşi düştü | Video

04.05.2022 | 12:25

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OTOMATİK OYNAT

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Yalovalı İstihkam Teğmen Talha Bahadır’ın şehit haberini bayramın son günü ailesine ulaştı. Çiftlikköy Şehit Baçerettin Özgür İlkokulu Müdürü olan baba Hakkı Bahadır’a acı haberi evinde askeri erkan verdi.

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Anne Emine Bahadır gözyaşlarına boğuldu. Bekar olan Talha Bahadır memleketi Çiftlikköy'de ikindi namazına müteakip son yolculuğuna uğurlanacak.

Suriye sınırında icra edilen Set-Hendek operasyonlarında görev alan Teğmen Talha Bahadır, gece saatlerinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından düzenlenen havan saldırısında ağır yaralandı. Kahraman asker yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şahadet mertebesine ulaştı. Şehit Teğmen Talha Bahadır'ın Yalova'ya bağlı Çiflikköy ilçesinde oturan ailesine sabah saatlerinde acı haber verildi. Ailenin isteği üzerine şehit teğmen için Yalova'da düzenlenecek askeri töreninden ardından cenazesi ikindi namazında Sultaniye Mahallesi merkez Camiinden kaldırılacak.

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