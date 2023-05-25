Yangında 2'nci kattan atlayan anne ve kızı yaralandı | Video
DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde iki katlı ahşap evde çıkan yangında üst katın penceresinden atlayan Bircan Özen ile kızı Aleyna Özen, yaralandı.
Yangın, itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü. Evin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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