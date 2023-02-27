Video Yaşam Yaptığı 24 katlı binayla sosyal medyanın gündemine oturmuştu! O müteahhit böyle tepki gösterdi | Video
Yaptığı 24 katlı binayla sosyal medyanın gündemine oturmuştu! O müteahhit böyle tepki gösterdi | Video

Yaptığı 24 katlı binayla sosyal medyanın gündemine oturmuştu! O müteahhit böyle tepki gösterdi | Video

27.02.2023 | 13:36

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde yaptığı 24 katlı binayla hakkında sosyal medyada eleştiriler yapılan müteahhit Şahin Yalçın, "Her türlü bilim ve tekniği kullanarak binamızı yaptık. Kendi yaptığım binada oturuyorum. Hangi müteahhit yaptığı binada ikamet eder. Klavye delikanlıları oturduğu yerden konuşuyor" diyerek tepki gösterdi.

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