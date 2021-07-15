Video Yaşam Yasin Suresi dinle! Yasin Suresi Arapça Kur'an-ı Kerim dinle Türkçe anlamı oku | Video

Yasin Suresi dinle! Yasin Suresi Arapça Kur'an-ı Kerim dinle Türkçe anlamı oku | Video

Yasin Suresi dinle! Yasin Suresi Arapça Kur'an-ı Kerim dinle Türkçe anlamı oku | Video
15.07.2021 | 15:19

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Yasin Suresi Kur'an-ı Kerim'in 36. suresidir! Kur'an-ı Kerim'in 36. suresi olan Yasin Suresi'nin pek çok fazileti vardır. İşte Yasin Suresi'nin Arapça okunuşu (tecvidli) ve Türkçe meali...

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