Yaşlı çiftin kaldığı evde yangın: 1 ölü, 2 yaralı | Video
Sakarya’nın Akyazı ilçesinde yaşlı bir çiftin kaldığı evde yangın çıktı. 80 yaşındaki adam camdan atlayarak kurtulurken, felçli eşi ise alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti. Annesini kurtarmaya çalışan çocuğu da yaralandı.
Söndürülen yangının ardından eve giren ekiplerce talihsiz kadının cansız bedenine ulaşıldı. Konuya ilişkin inceleme başlatılırken, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan'da olay yerine gelerek aileye başsağlığı diledi. Hayatını kaybeden kadının cansız bedeni, savcının incelemesi sonrasında Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:42
Yaşlı çiftin kaldığı evde yangın: 1 ölü, 2 yaralı | Video 21.01.2023 | 11:59
00:39
İstanbul'da FETÖ operasyonu: 9 şüpheli tutuklandı | Video 21.01.2023 | 11:47
00:40
Sahte savcıya 900 bin lira kaptırdı | Video 21.01.2023 | 11:26
02:32
Market çetesi yakalandı! 1 ayda 12 iş yerini soymuşlardı... | Video 21.01.2023 | 11:02
00:47
01:48
Diyarbakır'da torbacılara şafak baskını: 24 tutuklama | Video 21.01.2023 | 09:38
00:40
Jandarmadan kaçak motor yağı operasyonu: 70 bin litre ele geçirildi | Video 21.01.2023 | 09:30
01:21
Fatih’te karı koca kavgası kanlı bitti: 2 yaralı | Video 21.01.2023 | 09:30
01:24
01:26
Başkentte yapılan operasyonda 257 kilo 500 gram esrar ele geçirildi | Video 20.01.2023 | 15:39
04:01
02:14
04:58
00:25
Malatya’da hırsızlık çetesine operasyon: 10 tutuklama | Video 20.01.2023 | 12:28
00:30
00:31
Gaziantep'te PKK operasyonu: 2 gözaltı | Video 20.01.2023 | 11:58
02:56
Yolcu karşılamaya gelen dolandırıcı yakayı ele verdi | Video 20.01.2023 | 11:52
03:10
01:49
01:29
Tapuda rüşvet operasyonunda 13 kişi adliyeye sevk edildi | Video 20.01.2023 | 11:07