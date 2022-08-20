Video Yaşam Yaya geçidinde otomobilin çarptığı kadın metrelerce savruldu... O anlar kamerada | Video
Yaya geçidinde otomobilin çarptığı kadın metrelerce savruldu... O anlar kamerada | Video

Yaya geçidinde otomobilin çarptığı kadın metrelerce savruldu... O anlar kamerada | Video

20.08.2022 | 09:35

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İzmir’de tefeci operasyonu: 4 tutuklama | Video 00:58
İzmir’de tefeci operasyonu: 4 tutuklama | Video 20.08.2022 | 09:53
Başkale’de 200 kilo toz esrar ve 500 adet sentetik ecza hap ele geçirildi | video 00:59
Başkale’de 200 kilo toz esrar ve 500 adet sentetik ecza hap ele geçirildi | video 20.08.2022 | 09:53
Yaya geçidinde otomobilin çarptığı kadın metrelerce savruldu... O anlar kamerada | Video 03:48
Yaya geçidinde otomobilin çarptığı kadın metrelerce savruldu... O anlar kamerada | Video 20.08.2022 | 09:35
Arnavutköy’de 10 kişinin yaralandığı feci kaza kamerada | Video 00:32
Arnavutköy’de 10 kişinin yaralandığı feci kaza kamerada | Video 20.08.2022 | 09:18
Bursa’da dehşete düşüren görüntüler! Cadde ortasında akrabalarına böyle kurşun yağdırdı: 3 yaralı | Video 02:15
Bursa'da dehşete düşüren görüntüler! Cadde ortasında akrabalarına böyle kurşun yağdırdı: 3 yaralı | Video 20.08.2022 | 09:19
Şaşkına çeviren olay: Otomobilin camını kıran ayı araçtaki yiyeceklerle karnını doyurdu | Video 01:33
Şaşkına çeviren olay: Otomobilin camını kıran ayı araçtaki yiyeceklerle karnını doyurdu | Video 20.08.2022 | 09:19
Asker adaylarını taşıyan otobüs devrildi: 30 yaralı | Video 01:18
Asker adaylarını taşıyan otobüs devrildi: 30 yaralı | Video 20.08.2022 | 09:18
Kim Milyoner Olmak İster’de Kenan İmirzalıoğlu’na ‘Ezel Bey’ diye seslendi! | Video 06:51
Kim Milyoner Olmak İster’de Kenan İmirzalıoğlu’na ‘Ezel Bey’ diye seslendi! | Video 19.08.2022 | 22:44
Otomobil, yan dönen kamyona ok gibi saplandı: 1 ölü 4 yaralı | Video 01:41
Otomobil, yan dönen kamyona ok gibi saplandı: 1 ölü 4 yaralı | Video 19.08.2022 | 16:51
Gaziantep’te 3 milyon 680 bin adet boş makaron ele geçirildi | Video 01:06
Gaziantep'te 3 milyon 680 bin adet boş makaron ele geçirildi | Video 19.08.2022 | 16:42
Cip, hafriyat kamyonuyla çarpıştı 1 ölü, 3 yaralı | Video 02:35
Cip, hafriyat kamyonuyla çarpıştı 1 ölü, 3 yaralı | Video 19.08.2022 | 14:43
Yozgat’ta 327 sikke ele geçirildi | Video 00:29
Yozgat’ta 327 sikke ele geçirildi | Video 19.08.2022 | 16:25
TEM otoyolunda zincirleme kaza: 7 yaralı | Video 01:09
TEM otoyolunda zincirleme kaza: 7 yaralı | Video 19.08.2022 | 16:22
Gaziantep’te kaçakçılık operasyonu: 4 gözaltı | Video 01:00
Gaziantep'te kaçakçılık operasyonu: 4 gözaltı | Video 19.08.2022 | 14:55
Dilara Şahin’den Başkan Erdoğan’a teşekkür videosu! Sağlığına kavuşuyor | Video 03:54
Dilara Şahin’den Başkan Erdoğan’a teşekkür videosu! Sağlığına kavuşuyor | Video 19.08.2022 | 15:39
Caretta Caretta yavrusunun yuvadan çıkma anı görüntülendi | Video 00:14
Caretta Caretta yavrusunun yuvadan çıkma anı görüntülendi | Video 19.08.2022 | 15:37
Çatalca’da ayçiçeği tarlasındaki cesetle ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı | Video 01:48
Çatalca’da ayçiçeği tarlasındaki cesetle ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı | Video 19.08.2022 | 14:42
3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası: 1 yaralı | Video 00:58
3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası: 1 yaralı | Video 19.08.2022 | 14:46
Güvercin ayağına dolanan çuvaldan tırnak makasıyla kurtuldu | Video 01:15
Güvercin ayağına dolanan çuvaldan tırnak makasıyla kurtuldu | Video 19.08.2022 | 14:55
Tuzla’da makine kablolarını çalan iki hırsız yakalandı | Video 00:39
Tuzla'da makine kablolarını çalan iki hırsız yakalandı | Video 19.08.2022 | 13:24

Küçükçekmece’de, yaya yolunda karşıdan karşıya geçmek isteyen yaşlı kadına araç çarptı. Kaza nedeniyle yaya kadın ağır yaralanırken, o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, dün öğle saatlerinde Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre oğluna eczaneden ilaç alan kadın, yaya yolunda karşıdan karşıya geçmeye çalıştı. Bu sırada bir araç karşıya geçen kadına çarptı. Kadın çarpmanın etkisiyle savrulduktan sonra yere düştü.

Yaya kadına ilk müdahaleyi vatandaşlar ve sürücü yaptı. Daha sonra olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan kadını hastaneye kaldırdı. Araç trafik ekipleri tarafından çekilirken, sürücü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Öte yandan yaya yolundaki işaretlerin yenilenmesini ve yola hız kesicilerin koyulmasını isteyen esnaf, belediyeye başvurduğu ve herhangi bir çalışmanın yapılmadığını söyledi.

Kaza ile ilgili konuşan eczane sahibi Uğur Çakmak, "Hastamız eczaneden ilaçlarını aldı, biraz da cuma çıkışı yoğun bir trafik vardı. O esnada karşıdan karşıya geçmek isterken, hızlı gelen bir araç kendisine ait olmayan şeritten kadına çarptı. Durumu biraz ağırdı. İki yıldır bu yaya geçidi çizgilerinin belirginleştirilmesi veya hız kesicilerin konulması için başvurularımız oldu. 2021 ile 2022 yıllarında da başvurdum. İBB Beyaz Masa çeşitli gerekçelerle bu başvuruları reddetti. Ama bugün üzücü bir kaza yaşadık keşke önlem alınsaydı. Bu cadde okul, cami ve aile sağlık merkezine giden bir caddedir. Daha çok, yaşlı, çocuklu aileler ve engelliler geçiyor" şeklinde konuştu.

O sırada yoldan geçen Kemal Akıcı, isimli engelli vatandaş ise "Kaza riski var. Yetkililere sesleniyorum bu yollara iyi baksınlar" dedi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA