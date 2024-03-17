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Yayla'dan Günün Menüsü; Tarhana Çorbası, Etli Nohut, Sebzeli Bulgur Pilavı

Yayla'dan Günün Menüsü; Tarhana Çorbası, Etli Nohut, Sebzeli Bulgur Pilavı

17.03.2024 | 15:47

Yayla'dan Günün Menüsü; leziz bir akşam yemeğinin olmazsa olmazı etli nohuta Yayla Yemek Hazır Serisi Tarhana Çorbası ve Sebzeli Bulgur Pilavı eşlik etsin, lezzeti damaklarınızda yer etsin!

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Malzemeler:

  • Yarım Kilo Kuşbaşı Doğranmış Et
  • 1,5 Su Bardağı Haşlanmış Nohut
  • 1 Adet Kuru Soğan
  • 3 Yemek Kaşığı Sıvı Yağ
  • 2 Yemek Kaşığı Salça
  • Tuz
  • Pul Biber

Yapılışı:

Kuşbaşı doğradığımız eti yumuşayana kadar haşlıyoruz.

Soğanı yemeklik doğrayarak sıvı yağda pembeleşene kadar kavuruyoruz.

Salçayı, tuzu ve pul biberi soğanlara ekleyerek 2 dakika daha kavuruyoruz.

Haşladığımız eti ve Yayla Haşlanmış Nohutu karışıma ilave ederek karıştırıyoruz.

10 - 15 dakika kaynamaya bırakıyoruz. Türk mutfağının vazgeçilmez lezzeti etli nohut hazır,

Afiyet olsun!

https://www.yaylaagro.com/

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