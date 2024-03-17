Yayla'dan Günün Menüsü; Tarhana Çorbası, Etli Nohut, Sebzeli Bulgur Pilavı
Yayla'dan Günün Menüsü; leziz bir akşam yemeğinin olmazsa olmazı etli nohuta Yayla Yemek Hazır Serisi Tarhana Çorbası ve Sebzeli Bulgur Pilavı eşlik etsin, lezzeti damaklarınızda yer etsin!
Malzemeler:
- Yarım Kilo Kuşbaşı Doğranmış Et
- 1,5 Su Bardağı Haşlanmış Nohut
- 1 Adet Kuru Soğan
- 3 Yemek Kaşığı Sıvı Yağ
- 2 Yemek Kaşığı Salça
- Tuz
- Pul Biber
Yapılışı:
Kuşbaşı doğradığımız eti yumuşayana kadar haşlıyoruz.
Soğanı yemeklik doğrayarak sıvı yağda pembeleşene kadar kavuruyoruz.
Salçayı, tuzu ve pul biberi soğanlara ekleyerek 2 dakika daha kavuruyoruz.
Haşladığımız eti ve Yayla Haşlanmış Nohutu karışıma ilave ederek karıştırıyoruz.
10 - 15 dakika kaynamaya bırakıyoruz. Türk mutfağının vazgeçilmez lezzeti etli nohut hazır,
Afiyet olsun!
https://www.yaylaagro.com/
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