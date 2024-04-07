Video Yaşam Yayla'dan Günün Menüsü: Yayla Çorbası, Glütensiz Sebzeli Karabuğday Pilavı, Nohutlu Soğan Yahnisi, Cacık
Yayla'dan Günün Menüsü: Yayla Çorbası, Glütensiz Sebzeli Karabuğday Pilavı, Nohutlu Soğan Yahnisi, Cacık

Yayla'dan Günün Menüsü: Yayla Çorbası, Glütensiz Sebzeli Karabuğday Pilavı, Nohutlu Soğan Yahnisi, Cacık

07.04.2024 | 16:06

Yayla'dan Günün Menüsü; katkısız, koruyucusuz Yayla anında yemeye hazır yayla çorbası, glütensiz sebzeli karabuğday pilavı, nohutlu soğan yahnisi ve cacık! Leziz mi leziz bir akşam yemeğinin tarifi.

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Malzemeler:

  • 1 Paket Yayla Haşlanmış Suyu Süzülmüş Nohut
  • 2 Yemek Kaşığı Sıvı Yağ
  • 200 Gr Dana Eti (Tas Kebaplık)
  • Arpacık Soğan
  • 1 Yemek Kaşığı Domates Salçası
  • 1 Tatlı Kaşığı Tuz
  • 1 Çay Kaşığı Karabiber
  • 1 Yemek Kaşığı Nar Ekşisi
  • 2 Su Bardağı Sıcak Su
  • 1 Yemek Kaşığı Tereyağı
  • 1 Tatlı Kaşığı Nane

Yapılışı:

Kızgın yağda kavurduğumuz dana etine arpacık soğanları ve salçayı ekleyerek kavuruyoruz. Tuz, karabiber, nar ekşisi ve Yayla Haşlanmış Suyu Süzülmüş Nohutu sıcak su ile beraber ete ekliyoruz. Tereyağında yaktığımız naneyi yahninin üstüne gezdiriyoruz, afiyet olsun!

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