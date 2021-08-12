Video Yaşam "Yaylanın Sultanları" izlenme rekorları kırıyor | Video

"Yaylanın Sultanları" izlenme rekorları kırıyor | Video

12.08.2021 | 10:43

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Gümüşhane’de yaylada hayvancılıkla uğraşan ve boş zamanlarında kendi imkanlarıyla kurdukları sahada kıran kırana voleybol müsabakaları yapan yayla kızlarının videosu 10 milyondan fazla izlendi.

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Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Kirazlık köyünün denizden 2 bin 229 metre yükseklikte yer alan bulutlara yakın yaylasının Başaklı Obasında gençler kendi imkanlarıyla direk ve file ayarlayarak yağışlı günler haricinde hergün düzenli olarak voleybol oynuyor.

Sabah erken saatlerde kalkan ve hayvanlarıyla ilgilenen gençler daha sonra boş zamanlarını oluşturdukları voleybol sahasında geçiriyor. Yayla sakini yaşlılar ve çocukların seyirciliğini yaptığı müsabakalar kıran kırana geçerken profesyonel oyunculara taş çıkarırcasına voleybol oynayan gençlerin videosu geçtiğimiz günlerde sosyal medya platformlarından birisinde 10 milyonu geçen izleme alınca dikkatleri üzerine çekti.

Aralarında üniversite mezunlarının da olduğu yayla kızlarının müsabakaları sosyal medyada en çok izlenen videolar arasına girerken önemli başarılar elde eden Kadın Milli Voleybol Takımına verilen "Filenin Sultanları" isminden esinlenerek "Yaylanın Sultanları" ismi verildi.

Torul Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün file desteği sağladığı voleybola sevdalı yayla kızları bu spora devam etmek ve kendilerini geliştirmek için Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu'ndan yaylalarına voleybol sahası istedi.

"SPOR BAKANIMIZDAN YAYLAMIZA VOLEYBOL SAHASI YAPMASINI TALEP EDİYORUZ"
Yayla kızlarından Sevim Turan, üniversiteye hazırlandığını belirterek, "Şuan yaylada ikamet ediyoruz. 3-4 ay kadar buradayız. Kendi imkanlarımızla bir file yaptık. Sonra sağolsun Torul Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğümüz bize yardımcı oldular, file gönderdiler. Biz Türk kızları ve yayla kızları olarak voleybolda devam etmek istiyoruz. Biz Spor Bakanımızdan yaylamıza voleybol sahası yapmasını talep ediyoruz" dedi.

Bir diğer oyuncu Serpil Turan ise yaz aylarını yaylada geçirdiklerini belirterek, "Yazın yayladayız. İşlerimizi bitirir bitirmez, direkt voleybol oynamaya geliyoruz. Arkadaşlarımızla birlikte voleybol oynamayı çok seviyoruz ve bu alanda devam etmek istiyoruz" diye konuştu.

"KENDİ İMKANLARIMIZLA BURADA ÇABALAYARAK BİR YERLERE GELMEYE ÇALIŞIYORUZ"
Yaz aylarını geçirdikleri yaylada sabahları erken kalkıp hayvancılıkla meşgul olup işlerini bitirdikten sonra boş vakitlerini voleybol oynayarak geçirdiklerini ve kendilerini geliştirdiklerini ifade eden üniversite mezunu yayla kızı Elanur Kudu da "İşlerimiz bittikten sonra boş vaktimiz çok oluyor. Voleybol oynamaya geliyoruz arkadaşlarımızla. Çok seviyoruz voleybol oynamayı. Ben ve arkadaşlarım voleybolda kendimizi çok geliştirdiğimizi düşünüyorum. Kendi imkanlarımızla burada çabalayarak bir yerlere gelmeye çalışıyoruz. Bu sosyal medya platformunda 10 milyon izlenmeyi geçen videomuz var. Orada da kendimizi ilerlettik. Bu bizi çok mutlu etti. Bu izlenme Gümüşhane'de en çok izlenmeler arasına da girmiş. Bu bizi gerçekten çok gururlandırıyor ve bizi daha çok hani voleybola yönlendirmesini sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Yayla kızlarıyla voleybol oynayan Hasan Turan da yaylada yaşamayı ve voleybol oynamayı çok sevdiğini, kızların attığı topları karşılamakta zorlandığını söyledi.

Gümüşhane Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, daha önce de Torul Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün gönderilen filenin değiştirilip yeni direkler, file ve voleybol toplarının hediye edileceği, gençlere kendilerini geliştirme noktasında kurum tarafından her türlü desteğin verileceği öğrenildi.

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