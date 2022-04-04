Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:04
Yıkımı yapılan betonarme binanın iskelesi çöktü: 2 kişi yaralandı | Video 04.04.2022 | 15:12
02:59
Acun Ilıcalı'nın acı kaybı! Personelini son yolculuğuna uğurladı | Video 04.04.2022 | 15:04
03:41
Nesli tükenmekte olan su samuru böyle görüntülendi | Video 04.04.2022 | 14:27
00:40
Sultangazi'de sürücülerin levyeli kavgası kamerada | Video 04.04.2022 | 14:29
01:16
Manisa'da kamyonet park halindeki kamyona çarptı: 11 yaralı | Video 04.04.2022 | 14:27
02:05
Beyoğlu'nda İETT otobüsü 4 araca çarptı! Kaza anı kamerada | video 04.04.2022 | 14:12
04:16
Fatih'te 4 katlı otoparktaki patlama anı görüntüleri ortaya çıktı | Video 04.04.2022 | 14:02
01:34
02:10
Arnavutköy'de iki grubun tekmeli yumruklu kavgası kamerada | Video 04.04.2022 | 14:01
00:50
İstanbul'da çamaşır makinesi çalan hırsızlar kamerada 04.04.2022 | 13:43
00:48
Ankara'da fırtınanın uçurduğu çatı güvenlik kamerasına yansıdı | Video 04.04.2022 | 12:59
01:03
Motosikletli 3 hırsızın büfe tabelasını çaldığı anlar kamerada | Video 04.04.2022 | 12:39
05:09
Tüysüz doğan oğlağı gören şaşırıyor! Evde bebek gibi bakıyorlar | Video 04.04.2022 | 11:46
01:50
01:44
Son Dakika: Haydarpaşa'da 197 metrelik yük gemisi karaya oturdu! | Video 04.04.2022 | 12:06
04:14
00:19
Adana'da para istediği anne ve babasını ölümle tehdit eden evlat tutuklandı! 04.04.2022 | 11:43
01:03
00:57
Osmaniye’de güpegündüz otomobil hırsızlığı kamerada | Video 04.04.2022 | 11:12
00:34
Karabük'te servis minibüsü alev topuna döndü | Video 04.04.2022 | 11:30
Mardin'de tarihi silüeti bozan betonarme binanın yıkımı devam ederken iskelenin çökmesi ile birlikte 2 işçi yaralandı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.