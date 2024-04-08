Yılın ilk Güneş tutulması gerçekleşti
Bu yıl meydana gelecek iki Güneş tutulmasından ilki Meksika’da gerçekleşti. Tutulma, Meksika dışında ABD’nin doğu bölgeleri ve Kanada'nın güneydoğusunda görülebilecek. Tutulmanın bazı yerlerde 4 dakikadan fazla sürmesi beklenirken, tutulmayı izlemek için Meksikalılar sahil kasabası Mazatlan’da toplandı.
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