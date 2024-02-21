Video Yaşam Yol verme kavgasında önce kadınlar, sonra erkekler birbirine girdi | Video
Yol verme kavgasında önce kadınlar, sonra erkekler birbirine girdi | Video

Yol verme kavgasında önce kadınlar, sonra erkekler birbirine girdi | Video

21.02.2024 | 09:55

Bursa’da yol verme kavgasına tutuşan kadınlar cadde ortasında trafiği hiçe sayarak birbirlerine girdi. O anlar kameraya anbean yansırken, başka bir cadde de ise bu kez de erkekler sopa ve yumruklarla kavgaya tutuştu.

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Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş İsmetiye Mevkisi'nde seyir halinde olan iki kadın sürücü, yol verme tartışmasına girdi. Kadınların kısa sürede büyüyen sözlü tartışma yerini kavgaya bırakınca iki grup birbirlerine çantalarla vurmaya başladı. O anlar kameraya yansırken, bu kez başka bir caddede yol verme tartışmasına giren iki grup araçlarından sopalarla indi. Kavgayı tutuşan taraflar birbirlerine tekme ve yumrukla vururken, kavgayı çevredekiler güçlükle ayırdı.

İki kavga da kameraya yansıdı.
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