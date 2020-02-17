Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam tırın altında kaldı... O anlar kamerada | Video
Giresun'un Bulancak ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam tırın altında kalarak hayatını kaybetti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, Bulancak ilçesi Sanayi Sitesi mevki'i trafik ışıklarında meydana geldi. 34 DFC 84 plakalı tır Bulancak şehir içi istikametine hareket ettiği sırada önünden geçmekte olan Ali Durmuş'u (79) görmeyerek altına aldı. Kazanın hemen ardından olay yerine çağrılan 112 acil servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede yaşlı adamın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, tır şoförünün ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldüğü belirtildi.
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