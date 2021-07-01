Video Yaşam Youtube kanalı için video çekerken denizin ortasında fırtınaya yakalandı | Video

Youtube kanalı için video çekerken denizin ortasında fırtınaya yakalandı | Video

Youtube kanalı için video çekerken denizin ortasında fırtınaya yakalandı | Video
01.07.2021 | 11:56

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Youtube kanalına video çekmek için saroz’da arkadaşları ile dalış yapan Erdoğan Ovabaşı, su üzeri çıktığında kendisine doğru gelen fırtınayı gördü. Güçlükle dalgaların arasında arkadaşları ile bota ulaşan Ovabaşı, kafa kamerasına yansıyan görüntülerde yaşadığı zorluk gözler önüne serildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Dalış yaptığı yerlerde çektiği videolar ile sosyal medyada "Aklım Mavide" olarak bilinen Erdoğan Ovabaşı arkadaşları ile birlikte Saroz Körfezinde dalış yaptı. Körfezde bulunan 3 adalar ve sahil arasında kalan kayalık bölgede dalış yaptılar. Su altında 2 dakika sonra yüzeye çıktıklarında hayatının şokunu yaşadılar. Hava durumunda daha önce gözükmeyen dev bir fırtına üzerlerine doğru geldiklerini gördüler. Dalgaların arasında güçlükle bota ulaşmayı başaran ekip fırtınanın ortasında kaldı. Yaşadıkları zorluk saniye saniye kafa kamerasına yansıdı. Görüntülerde dalgıç Harun Kırçan'ın fırtına esnasına ağzına giren doluyu çıkartıp kameraya gösterdiği görülüyor. Sahil şeridini güçlükle gören ekip fırtınada yönünü bulmak için GPS bakıyor. Yaklaşık 30 dakika süren fırtına sonrasında dalgıç ekip sağ sağlim karaya ulaşıyor.

"DALIŞ ELBİSELERİMİZ OLMASA YARALANABİLİRDİK"
Youtube Kanalı için dalış videosu çektiği sırada fırtınaya yakalanan Erdoğan Ovabaşı, "3 arkadaşım ile birlikte saroza dalışa gittik. Dalışa gitmeden mutlaka hava tahminlerimize bakarız. Hava normal gözüküyordu ancak hava bir anda patladı. Fırtına çıktığı sırada ben sudaydım ve bot bana 50 metre uzaklıktaydı. Suyun altında 1,5 dakika kaldım su üzerine çıktığımda fırtına başlamıştı. Bota doğru zorla ilerledim yanımda arkadaşlarımda vardı. Bota çıkınca fırtına daha şiddetlendi ve ardından dolu yapmaya başladı. 5 yıldır dalış yapıyorum hayatımda ilk defa böyle bir şey yaşıyorum. Neyse ki bot sürüklenmeden biz bota ulaştık. Dalış elbiselerimiz olmasa yaralanabilirdik. Yağmur ve rüzgar şiddetini o kadar fazla arttırdı ki önümüzü bile göremez hale geldik, gps açarak yönümüzü bulduk" ifadelerini kullandı.

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