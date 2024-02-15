Yozgat’ta yolcu otobüs devrildi: 4’ü ağır 19 yaralı | Video

Edinilen bilgiye göre kaza sabah saatlerinde Kayseri-Yozgat karayolu Merkez ilçeye bağlı Battal köyü yakınlarında meydana geldi. M.K. (54) yönetimindeki yolcu otobüsü dikkatsizlik ve tedbirsizlik nedeniyle yoldan çıkarak boş alanda devrildi. Araçta bulunan 19 yolcu yaralandı. 4 yolcunun durumunun ağır olduğu belirtildi. Yaralılar ambulanslarla Yozgat Şehir Hastanesine taşındı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.