Video Yaşam Yozgat’ta yolcu otobüs devrildi: 4’ü ağır 19 yaralı | Video
Yozgat’ta yolcu otobüs devrildi: 4’ü ağır 19 yaralı | Video

Yozgat’ta yolcu otobüs devrildi: 4’ü ağır 19 yaralı | Video

15.02.2024 | 09:04

Yozgat’ta kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi. Kazada 4’ü ağır 19 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre kaza sabah saatlerinde Kayseri-Yozgat karayolu Merkez ilçeye bağlı Battal köyü yakınlarında meydana geldi. M.K. (54) yönetimindeki yolcu otobüsü dikkatsizlik ve tedbirsizlik nedeniyle yoldan çıkarak boş alanda devrildi. Araçta bulunan 19 yolcu yaralandı. 4 yolcunun durumunun ağır olduğu belirtildi. Yaralılar ambulanslarla Yozgat Şehir Hastanesine taşındı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
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