Video Yaşam Yunanistan’ın Sisam adası yanıyor | Video

Yunanistan’ın Sisam adası yanıyor | Video

Yunanistan’ın Sisam adası yanıyor | Video
15.07.2021 | 17:43

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Yunanistan’ın Sisam adasında bu gün öğle saatlerinde başlayan orman yangını havadan helikopter ve uçaklar ile karadan da itfaiye ve arazözlerin müdahalesi ile söndürme çalışmaları devam ediyor.

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Yunanistan'ın Ege kıyısındaki en büyük turistik adalarından birisi olan Sisam adasında bugün öğle saatlerinde Avlakia bölgesi Vourliotes köyü yakınında orman yangını başladı.

Yangına uçak ve helikopterlerin yanı sıra karadan da müdahale sürüyor. Deniz kıyısına yakın bir bölgede başlayan yangın, yöre halkı tarafından çekilen cep telefonları ile canlı yayınlanıyor.

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